В Ивановской области сложно содержать двоих детей только на зарплату

Опубликован рейтинг регионов по уровню благосостояния семей. По данным экспертов рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня», достаток семей с детьми в большинстве регионов России повысился, но разрыв между материальным положением богатых и бедных регионов по-прежнему огромен и продолжает расти.

Рейтинг по итогам 2017 года рассчитывался по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов на основании данных Росстата. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум.

В первой десятке рейтинга существенных изменений не произошло. Традиционно первые три строчки рейтинга занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва - добывающие регионы, где высокие зарплаты являются компенсацией сурового климата и сложных условий жизни, и финансовые центры, где характерны высокие цены.

По итогам 2017 года в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат остается 114,8 тысячи рублей, на Чукотке – 100,9 тысячи рублей, в Москве – 83 тысячи рублей. Еще в 6-ти российских регионах свободный остаток денежных средств семьи со средним заработком работающих превышает 50 тысяч рублей. К ним относятся Сахалинская и Магаданская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ и Якутия.

До 10 сократилось количество регионов, в которых в свободном распоряжении у семьи со средним заработком остается менее 10 тысяч рублей. В 2016 году таких регионов было 18, в 2015 году – 26.

Состав замыкающей рейтинг группы по сравнению с прошлогодними результатами практически не изменился. По итогам 2017 года в нее входят: Чечня (6,8 тысячи рублей остатка после минимальных расходов семьи), Ивановская область (5,5 тысячи рублей), Дагестан (5,1 тысячи рублей), Псковская область (3,1 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (-1,2 тысячи рублей). Полученные результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в данных регионах семьям, получающим среднюю по региону заработную плату, сложно содержать двоих детей без дополнительных доходов.