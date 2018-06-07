Владимир Шарыпов прогуляется по Иванову с Ильей Варламовым

«Пригласил журналиста Илью Варламова с проектом «Прогулка с мэром» в наш замечательный город», - сообщил в Инстаграме глава г. Иваново Владимир Шарыпов.

«Первым был мэр Иваново… Уже 10 городов согласны. Это хорошо. Рад, что нашими городами руководят открытые и готовые к критике чиновники. Обещаю, что не будет договорных матчей и согласованных вопросов», - в свою очередь написал Варламов.

Напомним, что своем шоу "Прогулка с мэром" Илья Варламов, журналист, общественный деятель и автор личного блога, рассказал 6 июня на личных страницах в соцсетях. Он заявил, что теперь будет гулять по городам вместе с мэрами, губернаторами и сити-менеджерами.

По правилам шоу, компьютер будет случайным образом выбирать два адреса в том или ином городе. Затем журналист и глава города отправятся на прогулку от одного адреса до другого -пешком. В процессе прогулки будет изучена инфраструктура, в рамках шоу можно будет пообщаться с местными жителями, а журналист будет задавать чиновнику «неудобные вопросы». Ни маршруты, ни вопросы предварительно согласовываться не будут.