Владимир Шарыпов прогуляется по Иванову с Ильей Варламовым

Напомним, что своем шоу "Прогулка с мэром" Илья Варламов, журналист, общественный деятель и автор личного блога, рассказал 6 июня на личных страницах в соцсетях. Он заявил, что теперь будет гулять по городам вместе с мэрами, губернаторами и сити-менеджерами.
По правилам шоу, компьютер будет случайным образом выбирать два адреса в том или ином городе. Затем журналист и глава города отправятся на прогулку от одного адреса до другого -пешком. В процессе прогулки будет изучена инфраструктура, в рамках шоу можно будет пообщаться с местными жителями, а журналист будет задавать чиновнику «неудобные вопросы». Ни маршруты, ни вопросы предварительно согласовываться не будут.