В Ивановской области наградили соцработников

Накануне дня социального работника в регионе поздравляли тех, кто ухаживает за людьми, оставшимися без помощи. На торжественную церемонию в ивановской филармонии собрались сотрудники специализированных центров, партнеры социальных учреждений, члены общественных организаций со всего региона.



За многолетний добросовестный труд из рук главы области почетные грамоты министерства и букеты цветов получили 5 человек. Среди них - социальный работник Кинешемского комплексного центра социального обслуживания Елена Яковлева. Она работает с пожилыми людьми уже 23 года. За это время ни разу не думала поменять профессию и считает помощь другим своим призванием.

Елена Яковлева: «Как с утра встал… и весь день! это прежде всего - отдавать людям добро и получать такое же добро взамен. Вообще, от них большая отдача, у них очень большой опыт. Они очень веселые, умные. Это только кажется, что они капризные»