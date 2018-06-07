Направлено в суд дело водителя, погубившего своего пассажира

По версии следствия, 9 июня 2017 года около половины шестого вечера ивановец 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21093, двигался по ул. Суворова от 1-й Сосневская в сторону ул. Пролетарской. На переднем сидении машины находилась пассажирка.
При приближении к регулируемому перекрестку ул. Суворова- ул.Пролетарская, где в этот день был не работал светофор, он не снизил скорость и применил небезопасный маневр поворота налево, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Тойота Хайлендер. Пострадали оба водителя, а женщина, пассажир «девятки», от полученных травм скончалась на месте.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.