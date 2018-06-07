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Ивановцам расскажут о костюмах скифов, инопланетян и Анны Карениной

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07.06.2018, 13:56
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07.06.2018, 13:28
472 0
Ивановцам расскажут о костюмах скифов, инопланетян и Анны Карениной
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07.06.2018, 10:51
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Субботняя фитнес-тренировка на пл. Революции переносится на воскресенье
07.06.2018, 10:40
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На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации
Ивановцам расскажут о костюмах скифов, инопланетян и Анны Карениной
"Зеркало". Программа
07.06.2018, 13:28
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Стало известно расписание показов новой программы кинофестиваля «Зеркало» - «Костюм в кино». На кинофорум в этом году приедут известные художники по костюмам. Вместе со зрителями они обсудят отличие работы художника кино от художника театра и стилиста.

Куратор программы, художник по костюмам Надежда Васильева, создала костюмы для всех картин Алексея Балабанова (в том числе «Брат», «Брат-2»), а также для фильмов «Страна Оз» (2015), «Салют-7» (2017), «Матильда» (2017), «Скиф» (2018).

Программа показов «Костюм в кино» в кинотеатре «Лодзь»

13 июня, 20.30

«Скиф», Россия, 2018, режиссер: Рустам Мосафир

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины - скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наёмных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они - враги, молятся разным богам, но вынуждены идти вместе - через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть...

Фильм представляет Рустам Мосафир


14 июня, 20.00

«Анна Каренина. История Вронского». Россия, 2017, режиссер: Карен Шахназаров

В любви одной правды нет. И для каждого - свой путь. Что важнее - страсть или долг? На что решиться? И кто имеет право осуждать? Вечные вопросы, которые безжалостно ставит жизнь... Анна Каренина свой выбор сделала. Ее повзрослевший сын Сергей многие годы пытался понять, почему мать совершила трагический и страшный поступок. Не оставляли мысли об Анне и графа Вронского, который тридцать лет не мог примириться с ее гибелью. В 1904 году после одного из боев русско-японской войны Сергей Каренин и Алексей Вронский случайно оказались вместе в далеком селении в Маньчжурии. Судьба дала им шанс вернуться к далеким событиям, чтобы найти, наконец, долгожданный ответ.

Фильм представляют художник-постановщик Сергей Февралев, художники по костюмам Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров


15 июня, 11.30

«Трудно быть богом», Россия, 2013, режиссер: Алексей Герман

Группа исследователей с Земли живет на планете Арканар, где действует суровый политический режим наподобие земных Средних веков. Среди местного населения проводятся репрессии: преследуют всех, кто умеет читать и писать. Ученые обязаны не вмешиваться в политические и исторические события на Арканаре. Дон Румата, которого местные считают кем-то вроде бога из будущего, пытается спасти местную интеллигенцию.


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