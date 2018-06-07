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Ивановец, осужденный на 9,5 лет, остался должен государству 100 тысяч
07.06.2018, 13:56
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В исправительной колонии строгого режима № 5 г. Кохма Ивановской области отбывает наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы осужденный, в 2009 году убивший свою жену.

За счет средств федерального бюджета осужденный обеспечен трехразовым горячим питанием, коммунально-бытовыми услугами и вещевым довольствием. На его содержание с апреля 2015 г. по февраль 2018-го потрачено более 114 тысяч рублей.

Согласно нормам уголовно-исполнительного законодательства, осужденные обязаны возмещать государству стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены. Делать они это должны за счет зарплаты или пенсии - в соответствии со статьей 103 УИК РФ, заключенные обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах.

Вышеуказанный заключенный, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, от работы уклоняется, от трудоустройства в учреждении отказывается. И таким образом причиняет прямой вред интересам Российской Федерации.

По данному факту прокурор обратился в суд. Теперь осужденному в соответствии с решением суда от 4 июня 2018 г. предстоит возместить понесенные федеральным бюджетом расходы в сумме более 114 тысяч 700 рублей, затраченные на его содержание.

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