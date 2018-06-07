Родители могут сообщить о недостатках летних лагерей в УМВД

УМВД России по Ивановской области обращает внимание родителей, отправляющих детей на отдых, о необходимости информирования органов внутренних дел об имеющихся нарушениях антикриминальной и антитеррористической защищенности объектов массового отдыха детей, а также иных недостатках в организации работы детских оздоровительных учреждений.
Контактные телефоны:
- подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Ивановской области (4932) 527-541, 527-542;
- телефон доверия ведомства (4932) 35-45-55.
Кроме того, информацию о выявленных недостатках принимает председатель Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Владимир Евгеньевич Кашаев (4932) 45-45-22.