"АКТУАЛЬНО": «Виртуальный госпиталь» для врача, а значит, и для пациента

В 2018 году начинает работать закон о телемедицине. Внедряться инновационные технологии в здравоохранении будут поэтапно. Сначала телекоммуникации помогут врачам. При сложных операциях хирург в любом месте может получить консультацию высококлассных коллег с помощью «виртуального госпиталя», постоянного дежурного центра, с которым можно выйти на связь в любую минуту.
Эти технологии были продемонстрированы в Иванове на пленуме российского общества хирургов. Как это работает сегодня, и что изменится уже завтра?
О развитии современной хирургии рассказал Александр Кукушкин. Программа «Актуально» выйдет в эфир сегодня вечером на телеканале «Барс.