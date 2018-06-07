В Ивановской области будут угощать ужином фабриканта

10 июня старинное русское село Писцово в Комсомольском районе отметит 450-летие.
В этот день на главной площади села пройдет Фестиваль русских ремесел «Писцовский край мастеров».
На фестивале продемонстрируют свое мастерство народные умельцы со всего региона. Изюминкой праздника станет «Пир для гостей со всех волостей». Участники праздника побывают на завтраке писцовского плотника, на обеде купца, на ужине фабриканта. В ярмарочных рядах будет организована торговля экологически чистой гастрономической продукции от местных производителей.
На сцене пройдет театрализованное представление, концертные программы. Детей ждут интересные игровые площадки, развлечения, аттракционы.
Начало праздника в 10 часов.