Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

В Ивановской области будут угощать ужином фабриканта

Лента новостей
07.06.2018, 16:45
183 0
Роман Ефремов ушел из депутатов
07.06.2018, 16:44
204 0
Назначены выборы губернатора
07.06.2018, 16:20
511 1
Диалог Путина с жителем из Иванова. Стенограмма. Видео.
07.06.2018, 15:40
731 1
В Иванове приступили к ремонту тротуаров
07.06.2018, 15:05
856 0
В Ивановской области будут угощать ужином фабриканта
07.06.2018, 14:46
703 0
"АКТУАЛЬНО": «Виртуальный госпиталь» для врача, а значит, и для пациента
07.06.2018, 14:45
3176 4
Что сказал житель Иванова Путину на прямой линии
07.06.2018, 14:41
1665 0
Прогноз погоды на пятницу, 8 июня
07.06.2018, 14:40
683 0
Родители могут сообщить о недостатках летних лагерей в УМВД
07.06.2018, 13:56
947 0
Ивановец, осужденный на 9,5 лет, остался должен государству 100 тысяч
07.06.2018, 13:28
848 0
Ивановцам расскажут о костюмах скифов, инопланетян и Анны Карениной
07.06.2018, 13:00
3705 6
Направлено в суд дело водителя, погубившего своего пассажира
07.06.2018, 12:29
1977 1
В Ивановской области наградили соцработников
07.06.2018, 11:51
1896 7
Владимир Шарыпов прогуляется по Иванову с Ильей Варламовым
07.06.2018, 11:12
2789 5
В Ивановской области сложно содержать двоих детей только на зарплату
07.06.2018, 10:51
2053 0
Субботняя фитнес-тренировка на пл. Революции переносится на воскресенье
07.06.2018, 10:40
1124 0
В Шуе на средства президентского гранта построят макет мыловарни
07.06.2018, 09:59
3545 4
В Иванове осудили педофила, совершившего более 60-ти преступлений
06.06.2018, 22:06
5367 2
На улице Владимирской в Кохме у детской площадки 5-й день разрыт котлован
06.06.2018, 20:53
2990 6
Опасные игры на дороге и проезд на красный
06.06.2018, 17:52
3841 4
«Миртекс» продолжит работать в Фурманове
06.06.2018, 17:40
2756 1
Гендиректор учхоза укрыл от налогов 9 миллионов
06.06.2018, 17:13
4127 3
На швейной фабрике в Иванове работник лишился руки
06.06.2018, 17:05
4520 1
Дом в Приволжском районе утонул в канализации
06.06.2018, 16:57
2986 4
На уборку несанкционированных свалок в Иванове тратится 15 миллионов в год
06.06.2018, 16:49
1718 0
На фестиваль в Иваново приедет чемпион мира по силовому экстриму
06.06.2018, 16:32
5916 1
Сбитая сегодня в Иванове женщина впала в кому
06.06.2018, 16:18
5438 8
В Ивановской области снова выращивают лен-долгунец
06.06.2018, 15:52
4491 19
На прямой линии с Владимиром Путиным может прозвучать вопрос из Иванова
06.06.2018, 14:49
3979 22
Учителя музыки оштрафовали на 10 тысяч за участие в ивановском "митинге Навального"
06.06.2018, 13:46
3072 0
Прогноз погоды на четверг, 7 июня
06.06.2018, 13:35
1796 3
АКТУАЛЬНО: «Совет по правам человека превратился в абстрактные слова и невозможность помочь»
06.06.2018, 13:27
1914 1
Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд
06.06.2018, 12:15
2881 8
Руководство "Вертикали": "Прокуратура не права. 2 этажа построены законно"
06.06.2018, 11:52
2342 1
В Фурманове прокуратура нашла небезопасный ДК
06.06.2018, 11:42
11220 1
В Вичугском районе сильно пьяный водитель сбил мальчика
06.06.2018, 11:13
2478 7
Проекты парковых скульптур для площади Ленина представят до 4 июля
06.06.2018, 10:57
2517 2
В Иванове женщина хотела получить подарок, но потеряла 10 тысяч
05.06.2018, 21:14
14098 38
Судьи начинают рассматривать дела по обвинению ивановцев - участников митинга 5 мая
05.06.2018, 18:37
4634 3
"Единая Россия" официально опубликовала списки победителей регионального праймериз
05.06.2018, 17:59
5438 12
Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?
05.06.2018, 17:34
12479 12
Станислав Воскресенский посетил завод, где делают тренажеры для резиденции президента
05.06.2018, 17:05
3917 4
Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку
05.06.2018, 16:33
11486 4
Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор
05.06.2018, 15:40
4252 4
Ивановские "объединенные гражданские силы" собираются митинговать 8 июня
05.06.2018, 15:19
3451 0
Прогноз погоды на среду, 6 июня
05.06.2018, 14:36
9183 0
Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia
05.06.2018, 12:46
1896 13
Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове
05.06.2018, 12:31
3240 0
В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни
05.06.2018, 12:19
2122 0
Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями
В Ивановской области будут угощать ужином фабриканта
07.06.2018, 15:05
857 0
1
В Ивановской области будут угощать ужином фабриканта

10 июня старинное русское село Писцово в Комсомольском районе отметит 450-летие.

В этот день на главной площади села пройдет Фестиваль русских ремесел «Писцовский край мастеров».

На фестивале продемонстрируют свое мастерство народные умельцы со всего региона. Изюминкой праздника станет «Пир для гостей со всех волостей». Участники праздника побывают на завтраке писцовского плотника, на обеде купца, на ужине фабриканта. В ярмарочных рядах будет организована торговля экологически чистой гастрономической продукции от местных производителей.

На сцене пройдет театрализованное представление, концертные программы. Детей ждут интересные игровые площадки, развлечения, аттракционы.

Начало праздника в 10 часов.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации