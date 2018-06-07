В Иванове приступили к ремонту тротуаров

Разбитые пешеходные зоны - старая проблема города, которую у администрации не получатся решить за один сезон. Администрация города собирает заявки от жителей, председателей ТОСов и депутатов. Сейчас в реестре управления благоустройства - 350 обращений. Провести работы по каждому пока нет финансовой возможности, поэтому приходится выбирать.
При выборе объектов учитывается интенсивность движения пешеходов, наличие социально значимых объектов. В этом году на ремонт тротуаров город потратит 17 миллионов рублей. На эти деньги восстановят 16 тысяч квадратных метров тротуаров примерно на 60-ти участках.
Первый объект в этом году - пешеходная зона на улице Станко. Где еще появятся новоенькие тротуары, смотрите в вечернем выпуске «Губернии».