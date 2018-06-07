Лента новостей

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Роман Ефремов ушел из депутатов

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Назначены выборы губернатора

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Диалог Путина с жителем из Иванова. Стенограмма. Видео.

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В Иванове приступили к ремонту тротуаров

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В Ивановской области будут угощать ужином фабриканта

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"АКТУАЛЬНО": «Виртуальный госпиталь» для врача, а значит, и для пациента

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Что сказал житель Иванова Путину на прямой линии

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Прогноз погоды на пятницу, 8 июня

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Родители могут сообщить о недостатках летних лагерей в УМВД

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Ивановец, осужденный на 9,5 лет, остался должен государству 100 тысяч

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Ивановцам расскажут о костюмах скифов, инопланетян и Анны Карениной

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Направлено в суд дело водителя, погубившего своего пассажира

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В Ивановской области наградили соцработников

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Владимир Шарыпов прогуляется по Иванову с Ильей Варламовым

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В Ивановской области сложно содержать двоих детей только на зарплату

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Субботняя фитнес-тренировка на пл. Революции переносится на воскресенье

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В Шуе на средства президентского гранта построят макет мыловарни

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В Иванове осудили педофила, совершившего более 60-ти преступлений

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На улице Владимирской в Кохме у детской площадки 5-й день разрыт котлован

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Опасные игры на дороге и проезд на красный

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«Миртекс» продолжит работать в Фурманове

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Гендиректор учхоза укрыл от налогов 9 миллионов

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На швейной фабрике в Иванове работник лишился руки

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Дом в Приволжском районе утонул в канализации

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На уборку несанкционированных свалок в Иванове тратится 15 миллионов в год

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На фестиваль в Иваново приедет чемпион мира по силовому экстриму

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Сбитая сегодня в Иванове женщина впала в кому

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В Ивановской области снова выращивают лен-долгунец

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На прямой линии с Владимиром Путиным может прозвучать вопрос из Иванова

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Учителя музыки оштрафовали на 10 тысяч за участие в ивановском "митинге Навального"

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Прогноз погоды на четверг, 7 июня

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АКТУАЛЬНО: «Совет по правам человека превратился в абстрактные слова и невозможность помочь»

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Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд

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Руководство "Вертикали": "Прокуратура не права. 2 этажа построены законно"

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В Фурманове прокуратура нашла небезопасный ДК

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В Вичугском районе сильно пьяный водитель сбил мальчика

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Проекты парковых скульптур для площади Ленина представят до 4 июля

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В Иванове женщина хотела получить подарок, но потеряла 10 тысяч

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Судьи начинают рассматривать дела по обвинению ивановцев - участников митинга 5 мая

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"Единая Россия" официально опубликовала списки победителей регионального праймериз

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Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?

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Станислав Воскресенский посетил завод, где делают тренажеры для резиденции президента

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Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку

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Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор

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Ивановские "объединенные гражданские силы" собираются митинговать 8 июня

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Прогноз погоды на среду, 6 июня

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Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia

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Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове

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В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни

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Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями