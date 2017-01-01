- самую популярную в области программу новостей «Губерния»

- авторские телепрограммы, посвященные разным сторонам жизни региона

- публицистические и развлекательные проекты

Медиагруппа «БАРС» – это:

- два телеканала совместного вещания - «БАРС-ТНТ», «7х7-ТВЦ»

- единственный в области телеканал с региональным 24-х часовым программированием - «БАРС+»

- самый популярный новостной интернет-ресурс региона – IvanovoNews.ru

- собственное эфирное вещание двумя передатчиками на Иваново и на всю область

- присутствие всех трех телеканалов медиагруппы во всех крупных кабельных сетях по всей области

Медиагруппа «БАРС» - лидер регионального телевещания!

– негосударственная компания, которая создает региональный информационный контент на основе принципов актуальности информации и объективной оценки освещаемых событий и фактов. Выпускаемые медиагруппой «Барс» информационные продукты включают в себя: