55 млн рублей получили фермеры региона на развитие племенного животноводства

Cельхозтоваропроизводителям региона направлены субсидии на поддержку племенного животноводства в размере 55 млн рублей. Субсидии получили 28 сельхозорганизаций и 2 крестьянских (фермерских) хозяйства области. Объем субсидий в 2018 году на 4 млн рублей выше прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Общее племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных Ивановской области составляет более 12,7 тыс. условных голов.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным в государственном племенном регистре, в целях компенсации части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и содержание племенных быков-производителей. С 2017 года субсидия на поддержку племенного животноводства предоставляется в рамках единой субсидии, направленной на достижение целевых показателей региональной программы развития агропромышленного комплекса.

«Главным показателем эффективности государственной поддержки племенного животноводства является реализация племенного скота. В 2017 году хозяйствами области реализовано 1112 голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений и 462 головы овец», - отметил член правительства Ивановской области – директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов.

Добавим, в 2018 году сельхозтоваропроизводителям региона уже направлены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и развития производства овощных культур в размере 62 млн рублей, субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в размере 2 млн рублей, а также субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования, в размере более 790 тыс. рублей.