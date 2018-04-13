В Кинешме лжеработницы пенсионного фонда украли у 89-летней старушки 400 тысяч рублей

В полицию поступило сообщение о краже крупной суммы денег из квартиры одного из домов в Кинешме. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что к 89-летней пенсионерке в дверь позвонили две неизвестные женщины и представились работниками пенсионного фонда. Пожилая женщина пустила незнакомок в квартиру. Завязался разговор. Злоумышленницы расспросили престарелую женщину о здоровье и рассказали ей о предстоящей денежной реформе, после чего предложили обменять старые деньги на новые.
В процессе «обмена» злоумышленницам удалось похитить 400 тысяч рублей. Крупная денежная сумма лежала на стиральной машине в спальне.
После ухода незнакомок потерпевшая обнаружила пропажу денег и сразу обратилась в органы внутренних дел. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступниц. По факту кражи возбужде6но уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.