Черные понедельник и вторник, неторговая функция торговых весов и последствия попойки на стройке

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Пьющий сторож – находка для вора. Что пропало со стройки после якобы дружеской попойки?
- Торговые весы в Шуе. Зачем они были нужны? И какую функцию, помимо, собственно, торговли, они выполняли?
- Иногда они возвращаются. Черный понедельник и черный вторник за одну неделю. Как пережить кризис, который не кончается?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.