Лежневская школьница стала лауреатом межрегионального конкурса «Ученик года - 2018»

Подведены итоги межрегионального конкурса «Ученик года - 2018». Финальный этап проходил с 26 по 30 марта в Ульяновской области на базе детского оздоровительного центра «Юность». В число лауреатов конкурса и в пятерку лучших учеников вошла одиннадцатиклассница лежневской школы № 10, руководитель волонтерского отряда «Доброе сердце», солистка эстрадно-вокального ансамбля «Мистэрия» Антонина Носова.
В этом году в финале конкурса приняли участие школьники из 22 регионов России. Конкурсные испытания включали творческую визитку «Моя роль в этом мире», импровизированный конкурс «Я - Лидер», краеведческий конкурс «Широка страна моя родная» и домашнее задание «Я - гражданин!».
По итогам конкурса победителем стал одиннадцатиклассник из Самарской области Альберт Новиков. Второе место присвоено одиннадцатикласснику из Свердловской области, третье место - одиннадцатикласснику из Челябинской области.
Фото: департамент образования Ивановской области