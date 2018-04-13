В УФСИН проверили мастерство служебных собак

Для обеспечения охраны объектов УИС, конвоирования, поиска наркотических и взрывчатых веществ в распоряжении УФСИН России по Ивановской области находятся 145 служебных собак. Это немецкие, кавказские, бельгийские овчарки, а также четвероногие других пород.
Навыки служебных собак различных категорий проверили на днях по общедисциплинарному и специальному курсу дрессировки. Также состоялся обмен опытом сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы региона.
Особое внимание уделялось общему курсу дрессировки собак и специальному курсу по поиску наркотических и взрывчатых веществ.
Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области