Мэр Кинешмы проинспектировал ход подготовки города к туристическому сезону

Глава Кинешмы Александр Пахолков провел выездное совещание по вопросам подготовки города к навигационному периоду и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди муниципальных образований.

Вместе с представителями структурных подразделений администрации кинешемский мэр посетил причальную стенку, где в настоящий момент продолжаются мероприятия по благоустройству. Концессионер уже выполнил покраску кнехтов и продолжает очищать стенку от мусора и пыли. Работниками вывезена уже не одна тележка земли с территории инженерного сооружения, скопившейся у барьерных ограждений.

Затем Александр Пахолков проинспектировал готовность мест для продажи сувениров для прибывающих в город туристов, которые разместятся в ТЦ «Речной». В настоящее время здесь, на общей площади порядка 300 кв. м, завершаются необходимые отделочные работы. Как рассказал собственник объекта, с производителями брендовой продукции Ивановской области заключаются договоры аренды торговых площадей. Приезжающие в город туристы в одном месте смогут приобрести текстильную и сувенирную продукцию, изделия народных промыслов.

В ходе совещания также обсуждались вопросы размещения нестационарных объектов для торговли сувенирной продукцией на период туристического сезона и содержание фасадов зданий в историческом центре.