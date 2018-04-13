Житель Юрьевца покалечил шваброй женщину за слухи о любовнице

Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений 45-летней жительнице Юрьевца. Установлено, что 41-летний мужчина пришел в дом по месту жительства потерпевшей для выяснения с ней отношений. Визитер был недоволен тем, что женщина якобы распространяет информацию, что у него есть любовница. Потерпевшая отрицала данный факт, и между ними возник конфликт. В итоге во время ссоры дебошир избил женщину черенком от швабры. Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом кисти, множественные ушибы и гематомы, а также рваную рану уха и головы.

В настоящее время устанавливается степень тяжести телесных повреждений, решается вопрос о принятии процессуального решения, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Известно, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.