Иваново присоединится к «Тотальному диктанту»

14 апреля в 14.00 в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества (ул. Крутицкая, 9) пройдёт Международная образовательная акция «Тотальный диктант».
В рамках акции все желающие смогут написать диктант на русском языке, проверить свою грамотность и знания в области правописания. Автором, чье произведение используется на «Тотальном диктанте - 2018», стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Участникам будет представлено три текста: «Утро», «День» и «Вечер».
Также диктант можно будет написать на площадках: «Точка кипения» (ТЦ «Серебряный город», ул. 8 Марта, д. 32, обязательная регистрация); ИГХТУ (пр. Шереметьевский, д. 7, аудитория 203) и Средняя школа № 50 (пр. Строителей, д. 63).