Четыре пассажира пострадали в результате ДТП с общественным транспортом в Иванове

За минувшие сутки в областном центре произошло 3 ДТП с участием общественного транспорта, в результате которых пострадали пассажиры.
На улице Ермака водитель микроавтобуса «Фиат» совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Тойота - РАВ-4». Серьезные травмы получила 53-летняя женщина – пассажирка маршрутки. С открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, открытым переломом лобной кости ее доставили в областную клиническую больницу. Пассажир автомобиля «Тойота», 59-летняя женщина, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась. По факту ДТП возбуждено административное расследование.
На проспекте Строителей в результате резкого торможения автобуса «Богдан» травмы получила 52-летняя женщина. Пострадавшая обратилась в больницу, диагноз - «перелом отростка позвонка в поясничном отделе».
При аналогичных обстоятельствах ушиб грудной клетки получил еще один пассажир автобуса. ДТП произошло на улице Карла Маркса.