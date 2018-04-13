Горячий чай довел ивановца до уголовного дела

В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в угрозе убийством. Криминальный инцидент произошел в квартире одного из домов на 4-й Деревенской улице.
36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей бывшей жене. Ему не понравилось, что в квартире находилась подруга экс-супруги, и между гостем и хозяйкой жилища произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил со стола кружку с горячим чаем и плеснул в лицо бывшей супруге, после чего покинул квартиру. А 27-летняя потерпевшая обратилась за помощью в медицинское учреждение и полицию.
В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.