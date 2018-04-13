Написан гимн Ивановской области

Как мы сообщали ранее, в регионе в настоящее время проходит конкурс по созданию гимна Ивановской области. Документ, в котором прописаны условия его проведения, был принят депутатами на заседании регионального парламента 28 марта. Исполнение гимна предполагается на торжественных мероприятиях.

Участниками конкурса могут стать профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные и другие коллективы, творческие студии, союзы, учебные заведения и отдельные специалисты, а также все желающие.

Согласно условиям конкурса, в тексте гимна должны найти отражение прошлое и настоящее Ивановской области, вклад региона в историю российского государства, любовь к родной земле.

Конкурсные работы рассмотрит комиссия облдумы по проведению конкурса, которую возглавляет первый вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по социальной политике Анатолий Буров. В ее состав вошли руководители учреждений культуры, творческих союзов и коллективов, педагоги, депутаты регионального парламента, представители администрации города Иваново, Общественной палаты Ивановской области. Коллегиальный орган подведет итоги конкурса до 1 июля текущего года и определит победителя. Ему будет выплачена денежная премия в размере 100 тысяч рублей.

Проект гимна Ивановской области, признанный лучшим, будет направлен в комитет регионального парламента по государственному строительству и законности для разработки проекта регионального закона «О гимне Ивановской области».

Работы необходимо направлять по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д. 8, каб. 402, с 09:00 до 18:00 до 1 июня 2018 года.

Редакция телекомпании «Барс» и сайта IvanovoNews располагается в том же здании, что и департамент культуры: Велижская, 8. Может быть, поэтому конкурсные работы (тексты гимнов) начали присылать и нам. Что ж, это даже еще лучше, если не только конкурсная комиссия, но и широкая общественность будет знакомиться с вариантами гимнов Ивановской области, претендующих на победу в конкурсе.

Итак, публикуем текст гимна Владимира Моисеевича Сорина – оцените (орфография и пунктуация авторские). И ждем работы от других авторов.