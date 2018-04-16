В Иванове состоялся третий этап Всероссийского шахматного турнира «Белая ладья»

В ивановской библиотеке им. Якова Гарелина завершился третий этап Всероссийского шахматного турнира «Белая ладья». В течение трех дней команды из 6 муниципалитетов региона боролись за право представлять Ивановскую область на 4-м этапе Всероссийского соревнования в Сочи.

Одним из фаворитов турнира была команда из Приволжска. В ее составе выступали 3 чемпиона области в своих возрастных категориях. 7 побед с крупным счётом не оставили соперникам никаких шансов. Команда школы №1 Приволжска стала победителем соревнований. В состав команды вошли Ершов Дмитрий, Смирнов Савелий, Гусев Кирилл и Сухарева Дарья. Трое представителей приволжской команды первенствовали на своих шахматных досках, а Сухарева Дарья стала третьей.

Второе место заняла команда ивановской гимназии №36. Наставником ивановской команды выступил педагог дополнительного образования городского Дворца творчества Алексей Головкин. В составе нашей команды выступали Канецкий Андрей, Онищенко Егор, Курышев Никита, а на девичьей доске играла Киселева Екатерина, показавшая стопроцентный результат.

Третье место завоевала команда школы №19 им. 212 полка Кинешмы в составе Журавина Фёдора, Счастнева Павла, Беликова Тимофея и Меркуловой Алисы.

Также в турнире приняли участие команды из Савина, Родников и Тейкова.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново