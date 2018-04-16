В Иванове приставы взыскали с взяточника 2,5 млн рублей уголовного штрафа

Житель областного центра, будучи назначенным на должность главного специалиста отдела материально-технического обеспечения госучреждения, получал от представителей организаций взятки в крупном размере. Незаконное вознаграждение предназначалось за содействие в исполнении контрактов на ремонт автомобильной и пожарной техники, а именно за общее покровительство при исполнении контрактов, за подписание актов выполненных работ членами комиссии по приемке автотехники и за содействие руководства госучреждения в подписании актов выполненных работ по ремонту техники. Суд приговорил взяточника к штрафу в размере 2,5 млн рублей.

Ссылаясь на отсутствие денежных средств для единовременной уплаты штрафа ввиду вынужденного увольнения с работы, ивановец обратился в суд с ходатайством о предоставлении отсрочки. Оно было удовлетворено: должнику предоставили отсрочку на полгода. Однако и после отсрочки осужденные так и не приступил к погашению долга, вновь обратился в суд за отсрочкой, но на этот раз уже получил отказ.

Приставы ограничили гражданину право выезда за пределы РФ, а затем направили в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Это подействовало, и мужчина оперативно выплатил оставшуюся часть уголовного штрафа.