В Ивановской области ожидается до +20˚С

Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС, 17 апреля на территории Ивановской области ожидается переменная облачность. Ночью - без осадков. Днем местами - небольшой дождь. Ветер ночью - юго-восточный умеренный. Ночью по области до +1˚С, днем до +20˚С.
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