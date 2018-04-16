Ивановский госуниверситет приглашает на «День абитуриента»

22 апреля будущим студентам и их родителям расскажут о новых правилах приема в вузы, о том, как правильно подать документы, как происходит конкурсный отбор и зачисление, какие индивидуальные достижения учитываются при поступлении и какие существуют льготы.

Представители ректората, факультетов и приемной комиссии объяснят особенности приема на бюджетные места и на места с оплатой обучения, на очную и заочную формы.

«День абитуриента» пройдет в первом учебном корпусе (ул. Ермака, 37/7), начало - в 10.15.



