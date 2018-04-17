Шуйский «Эггер» выделит 7 млн рублей на реализацию социальных проектов в регионе

Подписано Соглашение между правительством Ивановской области и «Эггер Древпродукт Шуя», касающееся участия компании в развитии проектов социального и культурного значения в регионе.

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и финансовый директор компании «Эггер Древпродукт Шуя» Франц Роман.

Завод по изготовлению ДСП в Шуе введен в эксплуатацию в 2006 году, сегодня на предприятии трудятся более 370 работников. Производство является одним из крупнейших в регионе.

В соответствии с новым соглашением в течение 2018 года компания окажет финансовую поддержку в размере 7 млн рублей в качестве добровольной помощи на развитие проектов социального и культурного значения. В свою очередь, правительство Ивановской области примет участие в отборе проектов, которые нуждаются в финансовой поддержке и территориально расположены преимущественно в городе Шуя, а также в Шуйском районе.

После подписания соглашения Станислав Воскресенский и Франц Роман обсудили вопросы текущей производственной деятельности компании.

Фото: Дмитрий Рыжаков