Ивановка стала серебряным призером Первенства мира по тхэквондо

С 8 по 14 апреля в городе Хаммамет (Тунис) проходило Первенство мира по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров в возрасте 15-17 лет. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 156 стран мира.

В составе сборной России в весовой категории до 55 кг выступала воспитанница ивановской школы тхэквондо, серебряный призер Первенства Европы среди юниоров 2017 года, победительница Первенства России среди юниоров 2018 г - Анастасия Носова.

К Первенству мира Анастасия начала готовиться с середины февраля 2018 года, практически сразу же после Первенства России в Новочебоксарске. Носова провела на подмосковной базе "Парамоново" два трехнедельных сбора в составе юниорской сборной команды России.

Первенство мира проходило по олимпийской системе, при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша. Данная система обеспечивает выявление победителя за минимальное число поединков и способствует напряжённой борьбе в турнире.

В среднем в женской весовой категории на первенстве Мира в Хаммамете число участниц составляло 50-60 человек, каждая из которых являлась победительницей национального первенства своей страны. Например, Насте Носовой, чтобы попасть в состав сборной команды России, пришлось на Первенстве России одержать победу в 5 поединках над девушками, которые, в свою очередь, были победительницами первенств своих регионов (областей, республик, краев, автономных округов).

Если еще 8-10 лет назад были страны, занимающие лидирующие позиции в тхэквондо, то сейчас уровень спортсменов относительно выровнялся и сюрпризов можно было ожидать от кого угодно. Большинство поединков было достаточно ровные по счету, и победитель определялся только в самом конце третьего раунда или только в дополнительном раунде до золотого балла.

В первом поединке Носова уверенно выиграла спортсменку из Бутана, одержав досрочную победу за явным преимуществом.

«На этом легкие победы для Насти закончились. Все последующие поединки держали в напряжении всю команду до последней секунды боя», - рассказывает тренер Анастасии Артем Анисенко.

Во втором круге соревнований Насте досталась соперница из Гвателупы.

«Наблюдая за соперницей в предыдущем поединке, я сразу предупредил Настю, что легкого боя не будет. Девушка оказалась значительно крупнее Насти, держала очень высокий темп в первом поединке, и выиграла его досрочно», - говорит Артем Анисенко.

И действительно, в начале поединка с ивановской тхэквондисткой спортсменка из Гвателупы нанесла точный и довольно сильный удар ногой в голову, потом по корпусу и повела в счете. Однако Настя сумела отыграться и в конце поединка выдержать высокий темп соперницы.

В 1/8 финала Носова вышла на ковер с мексиканкой. Поединок был довольно ровный и нервный. Соперницы осторожничали, боясь совершить ошибку. В самом конце третьего раунда при счете б:6 Настя пропускает удар в голову, тут же кидается в атаку, отыгрывается и буквально на последней секунде наносит победный удар и выходит в 1/4 финала.

В 1/4 финала с бразильянкой бой закончился с равным счетом. В дополнительном раунде до золотого балла ивановка сумела переиграть соперницу и первой нанести точный удар.

В 1/2 финала с соперницей из Китая поединок проходил по такому же сценарию. В основное время никто из спортсменок не смог доказать своего превосходства, и в дополнительном раунде Настя смогла совладать с нервами и выбрать правильный момент для удара.

В финале Первенства мира Носовой противостояла спортсменка из Тайпея. При равном бое за 15 секунд до конца поединка Настя проигрывала по счету в один удар. Отдав все оставшиеся силы, она атаковала без остановки всю концовку третьего раунда, но отыграться не получилось.

«Мы внимательно просматривали поединки соперниц Насти, определяя их сильные стороны и выявляя слабые места, чтобы составить план на предстоящий бой, а Анастасия очень точно его реализовывала. Немного не везло в финале, ведь попадания у нас по корпусу были, значительно больше, чем у спортсменки из Тайпея, однако каждый раз совсем немного не хватало силы удара, чтобы электронная система оценила действие. Настя сражалась самоотверженно, где-то на грани своих возможностей, показав на турнире все, на что она способна. Выложилась на все 100», - рассказал Артем Анисенко.

В итоге ивановская спортсменка заняла второе место и привезла в родной город серебряную медаль Первенства мира по тхэквондо среди юниоров.

Всего сборная России на Первенстве мира завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей. В командном зачете женская сборная России заняла первое место.