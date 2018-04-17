В регионе отмечают рост товарооборота со странами дальнего зарубежья

По данным Центрального таможенного управления, внешнеторговый оборот Ивановской области по итогам января-февраля 2018 года составил 99,2 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,2%. Доля экспорта составила 21,4%, импорта – 78,6%.

Объем экспорта товаров за 2 месяца 2018 года достиг 21,2 млн долларов, увеличившись на 1%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 10,4 млн долларов, в государства-участники СНГ – 10,8 млн долларов.

Наибольший удельный вес в суммарном объеме экспорта приходился на Республику Беларусь – 14,6%, Казахстан – 14,2%, Германию – 10,8%, Республику Молдова – 7,5%, Украину – 7,1%, Нидерланды – 6,1%, Францию – 4,2% и Турцию – 2,9%. Основными экспортируемыми товарами остаются текстильные изделия, также регион активно экспортирует продукцию химической промышленности и машиностроения. Наибольший скачок в темпах роста экспорта отмечен с Канадой – в 18,2 раза, Турцией – в 13,1 раза, Бразилией – в 5,1 раза.

Импорт за данный период вырос на 3,9% и составил 78 млн долларов. Из стран дальнего зарубежья ввезено продукции на 35,2 млн долларов, из государств-участников СНГ – на 42,8 млн долларов.

Основными импортируемыми товарами являются: текстиль, текстильные изделия и обувь, машиностроительная продукция, продукция химической промышленности и продовольственные товары. Наибольший удельный вес в суммарном объеме импорта приходится на Узбекистан – 38,4%, Китай – 16,2%, Турцию – 5,8%, Республику Беларусь – 4,4%, Италию и Туркмению – по 3,2%.

По темпам роста наиболее высокие показатели ввоза товаров отмечены из Армении (в 11,9 раза), Грузии (в 4,4 раза), Украины (в 3,3 раза) и Турции (в 2,1 раза).

Отличительной особенностью начала 2018 года является увеличение объемов торговли со странами дальнего зарубежья. Так, рост экспорта со странами вне СНГ составил 28,4%, рост импорта – 9%. Возобновление внешнеэкономической деятельности с Турцией привело к росту взаимного товарооборота. По итогам двух месяцев текущего года Турция снова вошла в первую пятерку стран-контрагентов Ивановской области.