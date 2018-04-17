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В Иванове всех желающих приглашают сдать нормы ГТО

Испытания будут проводиться в региональном центре тестирования
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В Иванове всех желающих приглашают сдать нормы ГТО
Испытания будут проводиться в региональном центре тестирования
17.04.2018, 13:54
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На базе регионального центра тестирования (г. Иваново, ул. Батурина, д. 13, литер Б) в субботу, 21 апреля, пройдет прием нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие смогут все желающие с I по XI ступень. Регистрация участников - с 11:00.

Нормативы ГТО будут приниматься в 9 видах испытаний: наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, челночный бег 3х10 м, стрельба из электронного оружия.

Обязательными условиями допуска к выполнению нормативов комплекса ГТО является наличие удостоверения личности, УИН-номера (регистрация на сайте gto.ru), медицинского допуска, спортивной одежды и обуви.

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