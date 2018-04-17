Экс-чемпион мира по боксу по версии IBF проведет в Иванове мастер-класс

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец проведет в Иванове мастер-класс и встретиться с начинающими боксерами Ивановской области. Мероприятие начнется в 17:00 в спортивном зале «Rocky» (г. Иваново, ул. Смирнова, 46) в среду, 18 апреля.

Для справки:

Сергей Липинец «Самурай» родился в городе Мартук, Казахстан. В детстве переехал в Россию и до перехода в бокс становился чемпионом России и Мира среди профессионалов по версии WAKO PRO. В 2014 году Липинец стал профессиональным боксером, провел 14 боев, в 13 одержал победу. До марта 2018 года владел титулом Чемпиона Мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Представляет город Озеры Московской области.