Сборная Кубы по художественной гимнастике готовится к Панамериканским играм в Иванове

Сегодня в ивановской спортшколе олимпийского резерва №9 состоялась встреча с представителями Посольства Республики Куба в Российской Федерации. Целью визита иностранных гостей стала организация взаимодействия по вопросам культуры и спорта.

В состав делегации вошли третий секретарь по культуре и спорту Посольства Кубы в РФ Марта Гарсия Эрнандес, третий секретарь по вопросам двусторонних отношений Посольства Лисет Камачо Виво и вице-консул Посольства Рикардо Карбахо Перес.

В рамках встречи с делегацией Посольства Кубы обсуждались вопросы развития туризма, культурного обмена между нашими странами, а также участие в совместных мероприятиях по разным направлениям деятельности.

В ходе визита гости смогли понаблюдать за процессом тренировки сборной Кубы по художественной гимнастике, которая в настоящее время проходит подготовку к Панамериканским играм. В ивановской спортшколе №9 успешно реализуется программа помощи развивающимся странам в спортивной сфере, а содружество с кубинцами ведется на протяжении 10 лет.

«Сегодня мы стали свидетелями того теплого приема, который был оказан нашим спортсменам, а также убедились в высоком уровне ивановской спортивной школы № 9. Благодаря тренировкам, которые проводятся в Иванове уже несколько лет, наши гимнастки достигли очень высоких результатов мирового уровня. Мы выражаем благодарность руководству города Иваново за ту помощь, которую они оказали для подготовки наших спортсменов», - подчеркнула г-жа Эрнандес.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново