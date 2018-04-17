Субсидии на коммуналку, электронные госуслуги и как заключить договор на вывоз мусора, не выходя из дома

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:



- Субсидии на оплату коммунальных услуг. Кому сколько насчитали?

- Пока одни грызут гранит науки, другие зубы берегут. Почем нынче знания для народа?

- Можно ли заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора, не выходя из дома?

- Мы движемся к глобальному цифровому пространству. Что дают электронные порталы госуслуг, кроме комфорта и экономии времени?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.