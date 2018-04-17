Сайт Ивановского Роскомнадзора работает со сбоями

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В Роскомнадзоре сообщают, что их ресурсы подверглись как минимум трем DDos-атакам. Впрочем, ряд специалистов считают, что Роскомнадзор стал жертвой собственных усилий по закрытию доступа к популярному мессенджеру Telegram.



13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. Кроме того предоставление спецслужбам "ключей для дешифрации" нарушает 23 статью Конституции РФ о тайне переписки.



Официальный сайт Роскомнадзора Ивановской области работает сегодня со сбоями. Ряд его страниц являются недоступными либо искаженными.В Роскомнадзоре сообщают, что их ресурсы подверглись как минимум трем DDos-атакам. Впрочем, ряд специалистов считают, что Роскомнадзор стал жертвой собственных усилий по закрытию доступа к популярному мессенджеру Telegram.13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. Кроме того предоставление спецслужбам "ключей для дешифрации" нарушает 23 статью Конституции РФ о тайне переписки.

16 апреля Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений этих компаний. Стали блокироваться подсети, которые начал использовать мессенджер для обхода блокировок - более 19 миллионов IP-адресов, в том числе ресурсы Amazon и Google.

Все это привело к проблемам для многих интернет-сервисов, в частности Viber.

Частичную и временную недоступность испытали такие крупные компании, как Microsoft (Xbox), Evernote, школа английского языка SkyEng, сервис курьерской доставки ''Птичка''и многочисленные прокси- и VPN-серверы и сервисы. Также сообщалось о сбоях в работе банков из топ-20 и частных клиник.

О проблемах в работе сервисов также заявили в социальной сети «Одноклассники». Пользователи по всему миру сообщали о перебоях в работе видеосервиса YouTube, а также соцсети Twitter.

При этом в России стали снова доступны закрытые ранее порнографические сайты, онлайн-казино, а также энциклопедия экстремизма и самый крупный торрент-трекер Рутрекер.



Создатель Telegram Павел Дуров посоветовал не удалять и не переустанавливать приложение и своевременно скачивать обновления.

Telegram продолжает функционировать, используя пуш-уведомления для обхода блокировки.

По словам руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, Telegram уже "деградировал" на 30; в РКН идентифицировали используемые для этого IP-адреса и разрабатывают техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок.



В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека усмотрели нарушение стандартов в области прав человека из-за ситуации с мессенджером Telegram в России.



Роскомнадзор отмечает, что мессенджер будет заблокирован до тех пор, пока не выполнит требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования переписки пользователей.



По словам специалистов, ресурс адресов для обхода блокировки исчерпаем и их можно "забанить". Но на тех же самых адресах работают и другие ресурсы — таким образом, для полной блокировки Telegram Роскомнадзору придется "выключить" практически весь российский Интернет.