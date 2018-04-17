Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Ребенка в Ивановской области укусил энцефалитный клещ, а необходимого лекарства в регионе нет

Лента новостей
17.04.2018, 21:30
178 0
Сайт Ивановского Роскомнадзора работает со сбоями
17.04.2018, 21:19
996 0
Ребенка в Ивановской области укусил энцефалитный клещ, а необходимого лекарства в регионе нет
17.04.2018, 19:15
1283 0
Объездную дорогу на Мирславль смыло
17.04.2018, 19:01
2653 3
В Иванове изменились четыре городских маршрута
17.04.2018, 18:31
3719 1
Департамент природных ресурсов пытается куда-нибудь пристроить двух медведей
17.04.2018, 17:52
1108 0
В Иванове лжесотрудник ГИБДД выманил у пенсионера 120 тысяч рублей
17.04.2018, 17:08
748 0
Субсидии на коммуналку, электронные госуслуги и как заключить договор на вывоз мусора, не выходя из дома
17.04.2018, 16:30
631 0
В регионе объявлено начало пожароопасного сезона
17.04.2018, 16:02
4468 1
Жительница Ивановской области умерла во время посещения кладбища в Радоницу
17.04.2018, 15:37
3243 1
Сборная Кубы по художественной гимнастике готовится к Панамериканским играм в Иванове
17.04.2018, 15:20
1573 1
«Ивгортеплоэнерго» и ПАО «Т Плюс» заключили мировое соглашение
17.04.2018, 15:00
1441 0
Экс-чемпион мира по боксу по версии IBF проведет в Иванове мастер-класс
17.04.2018, 14:42
992 2
В Родниковском районе значительно снизилась рождаемость
17.04.2018, 14:11
1016 0
С начала года в регионе выявлено 26 фактов хищения электроэнергии
17.04.2018, 13:54
971 0
В Иванове всех желающих приглашают сдать нормы ГТО
17.04.2018, 13:16
932 0
Митрополит Иосиф совершил панихиду на кладбище в Балино
17.04.2018, 12:59
1048 0
Освободившийся из колонии кохомчанин пытался ногой задушить бывшую сожительницу
17.04.2018, 12:38
4265 3
В Ивановской области спасли очередную партию рыбаков
17.04.2018, 12:07
1647 8
В Иванове отремонтируют и покрасят 50 остановочных павильонов
17.04.2018, 11:48
1262 0
Станислав Воскресенский поддержал планы по переизданию учебника для девятиклассников
17.04.2018, 11:40
865 0
В регионе отмечают рост товарооборота со странами дальнего зарубежья
17.04.2018, 11:35
1003 1
Ивановцы стали больше заботиться о безопасности своей недвижимости
17.04.2018, 11:16
7905 11
Празднование Дня города Иваново неожиданно перенесено
17.04.2018, 11:10
5368 1
Ивановка стала серебряным призером Первенства мира по тхэквондо
17.04.2018, 10:51
3557 7
Ивановцы с большим трудом добираются в Радоницу на кладбища
17.04.2018, 10:34
4679 0
Шуйский «Эггер» выделит 7 млн рублей на реализацию социальных проектов в регионе
17.04.2018, 10:10
1763 1
Завершено дело об изъятии семи енотов
17.04.2018, 09:54
1967 1
В Иванове легковушка сбила мопедиста
17.04.2018, 09:33
1283 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 17 апреля
17.04.2018, 09:27
4467 5
Ивановцы жалуются на самовольство городских перевозчиков
16.04.2018, 22:33
2185 3
Руководитель фонда капремонта области выступил на "Барсе" как председатель Совета ассоциации строителей
16.04.2018, 18:45
4538 2
В Иванове введены ограничительные мероприятия в связи с угрозой эпидемии гриппа
16.04.2018, 17:42
3343 7
Студент ИГЭУ стал победителем всероссийской олимпиады по ядерной физике
16.04.2018, 17:13
1609 6
Флаг областного профобъединения развернули на горных вершинах Гималаев
16.04.2018, 16:54
2845 4
В облцентре состоится презентация новых вагонов для поезда Иваново – Санкт-Петербург
16.04.2018, 16:39
2138 1
Ивановское музучилище планирует открыть свой музей и филиал в Кинешме
16.04.2018, 16:20
3337 8
В Иванове силовики провели рейды по местам массового скопления мигрантов
16.04.2018, 16:08
2351 2
Ивановский госуниверситет приглашает на «День абитуриента»
16.04.2018, 16:00
3813 0
В Ивановской области ожидается до +20˚С
16.04.2018, 15:49
4759 0
В девяти школах Ивановской области частично приостановлена учеба
16.04.2018, 15:16
3116 4
В Иванове пройдет конкурс цирковых коллективов
16.04.2018, 14:33
1735 0
В Южском районе строят «потешную флотилию»
16.04.2018, 13:54
1124 0
Ивановцы примут участие в молодежных Дельфийских играх России
16.04.2018, 13:43
4216 1
В Ивановской области дачник случайно спалил три дома
16.04.2018, 13:27
3754 0
В Иванове приставы взыскали с взяточника 2,5 млн рублей уголовного штрафа
16.04.2018, 13:01
2001 0
В Иванове проходит фестиваль патриотической песни
16.04.2018, 12:30
1153 0
В Иванове состоялся третий этап Всероссийского шахматного турнира «Белая ладья»
16.04.2018, 12:13
1701 1
В Ивановской области снизилась раскрываемость преступлений
16.04.2018, 11:31
4794 0
Фестиваль колокольного звона в Шуе: как это было
16.04.2018, 11:17
1130 0
Большой гоночный уикенд во Франции ждет российских автолюбителей
Ребенка в Ивановской области укусил энцефалитный клещ, а необходимого лекарства в регионе нет
17.04.2018, 21:19
996 0

21 век, а мы до сих пор не можем стопроцентно защититься от мелких вредных кровососов - переносчиков опасных заболеваний. Роспотребнадзор с прошлой недели трубит: начался период активности клещей! Будьте внимательны!

С начала апреля в России уже более полутора тысячи укушенных. Об опасных заболеваниях пока официально не заявлялось. Но, похоже, один из первых неприятных случаев зарегистрируют в Ивановской области.

В Тейкове в воскресенье кровосос напал на десятилетнюю девочку. Обеспокоенные родители привезли ее в местную станцию скорой помощи. Клеща там сняли. И посоветовали на всякий пожарный отправить кровопийцу на экспертизу.

В лаборатории во вторник выяснилось страшное: клещ энцефалитный. То есть маленькая девочка может быть инфицирована опасным неврологическим вирусом, исход которого - инвалидность или смерть, и лечения от которого в общем-то нет.

К слову, лабораторий, где можно проверить клеща на инфекции, в Ивановской области только две - в Иванове и Кинешме. И стоит это около тысячи рублей.

В качестве профилактического лечения в любом лечебном учреждении по месту жительства вам должны предложить инъекции иммуноглобулина. Сделать уколы нужно в первые 4 дня после укуса. Потом — уже поздно. Но мало того, что иммуноглобулин от энцефалита не панацея. Так еще при первом же серьезном случае выяснилось: лекарства в лечебницах региона нет.

В Тейкове несчастной десятилетней укушенной в инъекции отказали. Последняя госзакупка препарата проводилась центральной районной больницей год назад. Новых поставок не было. И ни в одной поликлинике ребенка не обеспечили лекарством…

Продолжение – в комментарии Натальи Сергеевой. Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости по теме — 1
17.04.2018, 18:05
171 0
Сезон кровопийц
Автор: Наталья Сергеева 21 век, а мы до сих пор не можем стопроцентно защититься от мелких вредных кровососов - переносчиков опасных заболеваний. Роспотребнадзор с прошлой недели трубит: нач...
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации