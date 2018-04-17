Ребенка в Ивановской области укусил энцефалитный клещ, а необходимого лекарства в регионе нет

21 век, а мы до сих пор не можем стопроцентно защититься от мелких вредных кровососов - переносчиков опасных заболеваний. Роспотребнадзор с прошлой недели трубит: начался период активности клещей! Будьте внимательны!

С начала апреля в России уже более полутора тысячи укушенных. Об опасных заболеваниях пока официально не заявлялось. Но, похоже, один из первых неприятных случаев зарегистрируют в Ивановской области.

В Тейкове в воскресенье кровосос напал на десятилетнюю девочку. Обеспокоенные родители привезли ее в местную станцию скорой помощи. Клеща там сняли. И посоветовали на всякий пожарный отправить кровопийцу на экспертизу.

В лаборатории во вторник выяснилось страшное: клещ энцефалитный. То есть маленькая девочка может быть инфицирована опасным неврологическим вирусом, исход которого - инвалидность или смерть, и лечения от которого в общем-то нет.

К слову, лабораторий, где можно проверить клеща на инфекции, в Ивановской области только две - в Иванове и Кинешме. И стоит это около тысячи рублей.

В качестве профилактического лечения в любом лечебном учреждении по месту жительства вам должны предложить инъекции иммуноглобулина. Сделать уколы нужно в первые 4 дня после укуса. Потом — уже поздно. Но мало того, что иммуноглобулин от энцефалита не панацея. Так еще при первом же серьезном случае выяснилось: лекарства в лечебницах региона нет.

В Тейкове несчастной десятилетней укушенной в инъекции отказали. Последняя госзакупка препарата проводилась центральной районной больницей год назад. Новых поставок не было. И ни в одной поликлинике ребенка не обеспечили лекарством…

Продолжение – в комментарии Натальи Сергеевой. Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.