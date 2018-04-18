В Иванове дело вооруженных квартирных налетчиков ушло в суд

Утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей Ивановской области по факту разбойного нападения с незаконным проникновением в жилище и применением предмета, используемого в качестве оружия.

Установлено, что в начале мая 2017 года двое ивановцев решили совершить налет на одну из квартир дома в микрорайоне ТЭЦ-3 города Иваново. Нацепив маски и прихватив с собой газобаллонный пистолет, стреляющий металлическими шариками, злоумышленники ворвались в квартиру, где находились трое молодых людей. И потребовали отдать им все имеющиеся деньги. Получив отказ, бандиты для устрашения произвели несколько выстрелов из пистолета по стенам. Но и это не помогло. Тогда налетчики взяли плазменный телевизор и с места преступления скрылись.

Позже благодаря свидетельским показаниям и записям с камер наружного видеонаблюдения совершивших разбойное нападение задержали сотрудники полиции.

Задержанные свою вину не признали. Однако были изобличены совокупностью собранных по делу доказательств, включая записи камер наружного наблюдения с соседнего дома, которые запечатлели молодых людей, переносящих коробку с телевизором, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.