Лента новостей

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Жуткий случай в Богородском, зачем памятник коню и как получить грант для НКО

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В Иванове во время пожара в частном доме погиб человек

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Поставлена задача повысить зарплату работников культуры до средней по области

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В Иванове доставщик цветов стал жертвой мошенников

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В Иванове снесут очередной аварийный дом

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В Иванове объявлен прием заявок на уличную торговлю в День города

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В усадьбе купца Павлова состоится бал в стиле модерн с легким налетом 18 века

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В Иванове дело вооруженных квартирных налетчиков ушло в суд

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Ивановская область получит 15 млн рублей на модернизацию медицинских информсистем

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Ивановцы собирают средства на озеленение мемориала Героям фронта и тыла

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На «Зеркале» бесплатно научат снимать кино

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Изменения городских маршрутов в Иванове: подробности

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В Иванове заявить об участии в субботнике необходимо за 3-5 дней

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На трассе в Ивановской области водитель «семерки» сбил стоявшую на обочине женщину

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В регионе открылась «горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики

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Восстановление размытой объездной дороги в Гаврилово-Посадском районе начнется после ухода воды

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В Ивановской области пьяный водитель «ВАЗа» врезался сначала в ворота, а потом в дерево

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Житель Ивановской области откусил бывшей жене палец

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Ивановец стал серебряным призером Чемпионата Европы по прыжкам на батуте

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Сайт Ивановского Роскомнадзора работает со сбоями

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Ребенка в Ивановской области укусил энцефалитный клещ, а необходимого лекарства в регионе нет

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Объездную дорогу на Мирславль смыло

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В Иванове изменились четыре городских маршрута

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Департамент природных ресурсов пытается куда-нибудь пристроить двух медведей

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В Иванове лжесотрудник ГИБДД выманил у пенсионера 120 тысяч рублей

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Субсидии на коммуналку, электронные госуслуги и как заключить договор на вывоз мусора, не выходя из дома

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В регионе объявлено начало пожароопасного сезона

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Жительница Ивановской области умерла во время посещения кладбища в Радоницу

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Сборная Кубы по художественной гимнастике готовится к Панамериканским играм в Иванове

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«Ивгортеплоэнерго» и ПАО «Т Плюс» заключили мировое соглашение

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Экс-чемпион мира по боксу по версии IBF проведет в Иванове мастер-класс

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В Родниковском районе значительно снизилась рождаемость

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С начала года в регионе выявлено 26 фактов хищения электроэнергии

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В Иванове всех желающих приглашают сдать нормы ГТО

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Митрополит Иосиф совершил панихиду на кладбище в Балино

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Освободившийся из колонии кохомчанин пытался ногой задушить бывшую сожительницу

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В Ивановской области спасли очередную партию рыбаков

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В Иванове отремонтируют и покрасят 50 остановочных павильонов

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Станислав Воскресенский поддержал планы по переизданию учебника для девятиклассников

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В регионе отмечают рост товарооборота со странами дальнего зарубежья

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Ивановцы стали больше заботиться о безопасности своей недвижимости

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Празднование Дня города Иваново неожиданно перенесено

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Ивановка стала серебряным призером Первенства мира по тхэквондо

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Ивановцы с большим трудом добираются в Радоницу на кладбища

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Шуйский «Эггер» выделит 7 млн рублей на реализацию социальных проектов в регионе

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Завершено дело об изъятии семи енотов

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В Иванове легковушка сбила мопедиста

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 17 апреля

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Ивановцы жалуются на самовольство городских перевозчиков

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Руководитель фонда капремонта области выступил на "Барсе" как председатель Совета ассоциации строителей