Поставлена задача повысить зарплату работников культуры до средней по области

На сегодняшней коллегии департамента культуры Ивановской области были озвучены основные задачи, стоящие перед сферой культуры региона, на 2018 год.
Среди них руководитель ведомства Наталья Трофимова назвала достижение целевых показателей в части повышения уровня средней заработной платы работников культуры до уровня 100% от средней заработной платы по экономике в области. А также:
- проведение цикла мероприятий, посвященных 100-летию Иваново-Вознесенской губернии, XII Международного кинофестиваля имени А.А. Тарковского «Зеркало» и XV Всероссийского фестиваля-конкурса «Играй, гармонь» им. Г.Д. Заволокина;
- повышение доступности зданий государственных учреждений культуры и искусства и оказываемых ими услуг для инвалидов и маломобильных групп населения;
- повышение качества и спектра услуг сферы культуры, предоставляемых населению региона.