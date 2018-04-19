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Полузащитник «Текстильщика» дисквалифицирован на две игры

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Полузащитник «Текстильщика» дисквалифицирован на две игры
За грубую игру
19.04.2018, 11:38
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17 апреля в Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. В числе прочих вопросов рассматривался эпизод из прошлого матча ивановского «Текстильщика» в Долгопрудном.

Напомним, что на 67-й минуте за удар соперника ногой красную карточку получил хавбек «красно-черных» Илья Демин. Члены комитета рассмотрели фрагмент видеозаписи, а также заявление самого игрока. В результате футболист «Текстильщика» получил не самое большое наказание из возможных. В соответствии с частью 2 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, наказываемую удалением, полузащитник ивановской команды получил дисквалификацию на две следующие игры, сообщает пресс-служба ФК «Текстильщик».

Таким образом, Демин пропустит ближайший домашний матч «красно-черных» с «Казанкой» и гостевую встречу с московским «Велесом», которая состоится 29 апреля.

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