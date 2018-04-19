В Ивановской области всем желающим выдадут «Георгиевские ленточки»

24 апреля в России начнется акция «Георгиевская ленточка». На улицах, площадях и в скверах добровольцы будут раздавать этот символ воинской славы и уважения к истории страны.
В Иваново старт акции будет дан в 16.00 на площади Победы. Перед собравшимися выступят ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских и молодежных организаций, пройдет флэшмоб.
По всей стране в этом мероприятии будет задействовано порядка 30 тысяч добровольцев Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Кроме ленточки каждый желающий получит листовку с информацией об её истории и о том, как ее рекомендуется носить.
Раздача ленточек продлится до 9 мая. Получить ленточку можно также в поселках Старая Вичуга и Каменка (Вичугский район) и в Шуе на пл. Революции (с 29 апреля). Узнать о местах проведения акции в своем регионе можно на сайте волонтерыпобеды.рф.