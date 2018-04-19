Проверки газового оборудования, жертва собственного соседа и одно блюдо на целую свадьбу

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Проверки газового оборудования. Что нужно знать каждому, чтобы спасти свою жизнь?
- Разбой средь бела дня. Пожилая женщина стала жертвой собственного соседа.
- Блюдо, которого хватить, чтобы накормить целую свадьбу.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.