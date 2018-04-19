В Ивановском районе состоялось заседание рабочей группы по борьбе с борщевиком

В Ивановском районе под руководством главы муниципалитета Сергея Низова состоялось заседание рабочей группы по реализации мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского.
Об организационных мероприятиях по ликвидации сорного растения рассказал начальник управления муниципального контроля Борис Кутьин. Он отметил, что совместно с представителями департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, главами Новоталицкого и Чернореченского сельских поселений состоялся рейд по участкам дорог, которые граничат с населенными пунктами и нуждаются в первоочередной обработке от борщевика. По итогам собственникам заросших участков выдано 23 информационных письма. Также Борис Кутьин подчеркнул, что интерактивная карта произрастания сорного растения в Ивановском районе будет дополняться по мере поступления данных об участках.
К профилактической обработке территорий в Ивановском районе приступят не позднее 15 мая. Средства в бюджетах сельских поселений на эти цели запланированы, сообщает районная администрация.