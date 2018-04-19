Лента новостей

 157

В Иванове мотоциклист упал, чтобы избежать столкновения с машиной

 357

Житель Ивановской области пытался дать взятку следователю за прекращение дела

 531

Расторгнут договор с подрядчиком, ремонтирующим Никольский мост

 537

В Ивановском районе состоялось заседание рабочей группы по борьбе с борщевиком

 361

Оркестр народных инструментов ивановского музучилища стал лауреатом межрегионального смотра-конкурса

 1047

В регионе растет число жалоб на действия полицейских

 788

Состоялся Чемпионат Ивановской области по шахматам среди инвалидов по зрению

 601

На 10 суток арестован мопедист за езду в пьяном виде и без прав

 689

Проверки газового оборудования, жертва собственного соседа и одно блюдо на целую свадьбу

 1516

Автохам за рулем маршрутки: новое видео

 3337

Скандинавский циклон принесет в Ивановскую область сильный ветер и снег

 1994

Кинешемка стала победителем Всероссийского конкурса библиотечных специалистов

 724

Ивановец стал серебряным призером Первенства ЦФО по боксу

 611

В Иванове пройдет областная краеведческая конференция

 530

В Китовской школе устроили сражения на мечах и стрельбу из лазерного оружия

 840

В Ивановской области всем желающим выдадут «Георгиевские ленточки»

 2816

В Ивановской области выявлены сайты, предлагающие услуги проституток

 2361

В Ивановской области пройдет донорская суббота

 1772

Шуянка воткнула сожителю нож в сердце

 1441

Ивановские судебные приставы выдворили 26 мигрантов

 937

Полузащитник «Текстильщика» дисквалифицирован на две игры

 4066

Ивановские студенты стали лауреатами международного конкурса «Дебют»

 706

Прогнозируемые доходы бюджета города Иваново увеличиваются на 425 млн рублей

 1283

Ивановский Музей советского автопрома вошел в число лучших частных музеев России

 1357

Рекламные конструкции в Иванове будут устанавливать по новым правилам

 915

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 19 апреля

 5324

ПОСЛУШАЙТЕ! Как ивановский бизнесмен решил проблему целого департамента здравоохранения за пять минут

 8189

В Ивановской области мужчина умер в стоматологической поликлинике

 5179

Авиарейсы из Иванова в Москву будут сохранены

 2298

В Иванове на ликвидацию стихийных свалок предусмотрено порядка 18 млн рублей

 3120

В Ивановской области мошенники используют трагедию в ТЦ «Зимняя вишня»

 4668

Электронные проездные должны быть введены в Иванове до 1 июня 2018 года

 7141

На Уводьском водохранилище рыбаки провалились под лед

 3751

В облздраве прокомментировали ситуацию с иммуноглобулином в регионе

 9098

Рассматривается возможность запуска электрички Иваново-Тверь

 6476

Жуткий случай в Богородском, зачем памятник коню и как получить грант для НКО

 3601

В Иванове во время пожара в частном доме погиб человек

 2397

Поставлена задача повысить зарплату работников культуры до средней по области

 2454

В Иванове доставщик цветов стал жертвой мошенников

 2326

В Иванове снесут очередной аварийный дом

 2007

В Иванове объявлен прием заявок на уличную торговлю в День города

 2017

В усадьбе купца Павлова состоится бал в стиле модерн с легким налетом 18 века

 2746

В Иванове дело вооруженных квартирных налетчиков ушло в суд

 2213

Ивановская область получит 15 млн рублей на модернизацию медицинских информсистем

 1417

Ивановцы собирают средства на озеленение мемориала Героям фронта и тыла

 1228

На «Зеркале» бесплатно научат снимать кино

 4536

Изменения городских маршрутов в Иванове: подробности

 4197

В Иванове заявить об участии в субботнике необходимо за 3-5 дней

 2830

На трассе в Ивановской области водитель «семерки» сбил стоявшую на обочине женщину

 2327

В регионе открылась «горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики