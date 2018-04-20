Летом в Плесе соберутся неформальные руководители

С 1 по 3 июня в Плёсе вновь пройдет «Бизнес-форум на Волге». Впервые он состоялся в 2016 году и объединил более 150 руководителей из различных регионов России. На этот раз центральной темой форума станут стратегии развития и масштабирования бизнеса в условиях постоянно изменяющегося мира.

Программа встречи посвящена практикам управления компанией, развитию продаж на внутреннем и экспортных рынках, организации дистрибьюции в регионах РФ, личной эффективности руководителей (эффективное управление, делегирование и контроль, баланс личного и делового), актуальным трендам в области развития бизнеса.

Основная площадка мероприятия расположится в Левитан-холле. Приятным дополнением к деловой части станет бизнес-weekend в эко-деревне «Знатная сторонка».

Спикеры форума - Глеб Архангельский, профессиональный инвестор с активами во многих странах, эксперт по развитию бизнеса и личной эффективности; Владимир Якуба, один из лучших в России специалистов по хедхантингу; Мурат Тургунов и Борис Жалило, известные специалисты по продажам; Станислав Поляков, один из лучших в России практиков по развитию дистрибуции и подготовке к экспортным продажам; Сергей Ситников, практик управления организационными изменениями для развития компании; Владимир Оглоблин, практик в сфере формирования команд; Елена Маньенан, победитель конкурса «Предприниматель года» компании Ernst&Young, лауреат премии Фонда CITI в России, автор проекта «Частный визит» , а также успешные федеральные предприниматели и консультанты по развитию бизнеса. Организаторы обещают визит специального гостя из числа известных федеральных бизнесменов, имя которого пока остается в секрете.

«Бизнес-форум на Волге «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ» – яркое и насыщенное полезными знаниями и деловыми контактами событие, посвященное формированию индивидуальной стратегии развития бизнеса через обучение и общение руководителей в неформальной обстановке» – отмечают организаторы мероприятия.