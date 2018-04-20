В Холуе будут возрождать древние традиции росписи лодок

Молодые художники и дизайнеры намерены возродить древнюю традицию села Холуй – расписывать лодки и весла, использующиеся во время весеннего разлива реки Теза. Специальное событие пройдет в Холуе 27 и 28 апреля.

Село Холуй известно с XVI века как один из центров иконописи и традиционной лаковой миниатюры. Согласно архивным документам (рукопись 1867 года) «у каждого холуйского жителя есть небольшой челнок, по местному выражению - «усик». Весной слобода Холуй залита водами, как будто во время великого потопа. От такого наводнения в каждую весну холуйские жители получили название фараонов. Все они странствуют в красивых челноках и, управляя размалеванными веслами, у кого написаны рыбы, дельфины, ландшафты, и из красоты природы – нимфы, сильфиды и прочие…».

В этом году молодые дизайнеры и художники решили возродить древнюю традицию и рассказать о ней жителям и гостям Ивановской области. Инициативу молодых людей поддержали местные художники и районные власти. 27 апреля участники мероприятия приступят к росписи лодок и весел. Затем, 28 апреля, расписанные по традиционным русским мотивам лодки будут спущены на воду. Цель культурно-просветительской акции – возрождение и сохранение традиций, повышение туристической привлекательности Ивановской региона.

Художники-активисты в рамках акции ставят перед собой задачу популяризации народного промысла – холуйской лаковой миниатюры и иконописи. Сегодня местные мастера сохраняют традиции исконной живописи, однако последователей и учеников у них немного. Между тем, для развития уникального старинного искусства в Холуе есть все предпосылки. Сейчас в Холуе в художественном училище обучаются более 80 студентов. На Холуйской художественной фабрике лаковой миниатюры более восьмидесяти лет занимаются производством шкатулок, пластин, икон, иконостасов, украшений. На всех технологических этапах применяется только ручной труд, используются традиционные технологии.

В день акции в Холуе художники проведут мастер-классы по художественной росписи в старинной технике и расскажут о секретах мастерства, состоится ярмарка изделий местных мастеров и дегустация блюд из клюквы. Отметим, что клюква – традиционная для этих мест ягода, ее сок использовался для приготовления краски, предавая ей особый уникальный оттенок, характерный для местной живописи.

Кульминацией праздника станет «парад потешной флотилии». Принять в нем участие сможет любой желающий. Для этого необходимо изготовить свой собственный кораблик или лодочку, которые можно будет расписать на месте и запустить на воду. Кроме того, до 25 апреля в Южском районе проводится конкурс моделей лодок «Потешная флотилия». Для участия в конкурсе принимают самодельные лодки (ладьи), изготовленные из природного материала длиной не менее 20 сантиметров. Модели должны быть устойчивыми на воде, допускается наличие весел. Авторы могут использовать различные варианты оформления изделия. Работы оценят по следующим критериям: отражение заявленной темы, качество, эстетический вид изделия, оригинальность изготовления.