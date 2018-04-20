В ивановской медакадемии прошла олимпиада по хирургии

В ивановской медакадемии прошла внутривузовская олимпиада по хирургии. В ней приняли участие более 80 студентов 1-6 курсов.
В течение двух дней команды вели упорную борьбу в 9 конкурсах: блиц-турнир, конкурс доступов, конкурс задач, вязание хирургических узлов, десмургия, абдоминальная, сосудистая хирургия, урология, шов сухожилия.
Оценивали старания участников заведующие и сотрудники хирургических кафедр нашей академии.
В общем зачете победу одержала команда «Кабанчики», в состав которой входили студенты 4 курса лечебного факультета Кузьмин Николай, Матвеев Владислав, Левченко Кристина, Шепинина Анастасия, Магомедов Хасбулат, Стариков Дмитрий. Победители получили кубки, а также памятные скальпели с гравировкой.
Фото: ИвГМА