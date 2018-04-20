Ивановские энергетики приступили к сезону массовых ремонтных работ

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» завершена подготовка к массовым ремонтно-профилактическим работам. Готовность производственных отделений к качественному и своевременному выполнению плана ремонтной программы на 2018 год подтвердили специальные комиссии, сообщает пресс-служба филиала.

Ремонтные работы ивановские энергетики проводят в течение всего года, однако наибольший их объем выполняется в период с апреля по сентябрь.

Линии электропередачи и подстанции – зона повышенной опасности, поэтому основное внимание перед началом массовых ремонтов было уделено подготовке всех категорий персонала методам безопасного производства. Среди них – отработка показательных допусков на различные виды работ на учебно-тренировочных полигонах с обязательной видео-фиксацией и последующим анализом выявленных замечаний. Кроме того, в ходе традиционной акции «День с бригадой» прошла проверка укомплектованности бригад спецодеждой, приспособлениями для безопасного проведения работ, аптечкой первой помощи, инструментами и приборами. Также была проверена исправность всех стационарных и передвижных источников резервного питания, состояние автотранспорта, грузоподъемных машин и различных механизмов, которые применяются при ремонтах электрооборудования.

Напомним, что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов ивановским энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт свыше 2000 км воздушных линий электропередачи, более 500 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, а также энергооборудования на 140 подстанциях 35-110 кВ. Особое внимание уделяется работам по расчистке и расширению трасс ВЛ. От древесно-кустарниковой поросли в течение года будет расчищено более 1000 га трасс под ВЛ различного класса напряжения. Эта деятельность уже полным ходом ведется во всех подразделениях «Ивэнерго».