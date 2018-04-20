Сеть видеонаблюдения за лесами Ивановской области расширится

В Ивановской области в 2017 году была внедрена четырехуровневая система контроля за лесопожарной обстановкой, объединяющая наземный мониторинг, видеомониторинг, воздушный и космический мониторинги.

В прошлом году на территории Южского и Пестяковского районов установлено три видеокамеры для наблюдения за лесопожарной обстановкой. На данный момент ведется монтаж еще нескольких видеокамер.

«Благодаря постоянной картинке с камер удалось предотвратить несколько пожаров, в том числе возгорания на прилегающих к лесу территориях. Сейчас монтируется и настраивается еще три камеры, они будут охватывать всю южную и юго-восточную границу региона – самые пожароопасные районы. К началу мая камеры будут в рабочем состоянии», – сообщил председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаил Яковлев.