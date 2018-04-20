Предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионе не превышались

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области завершил ежемесячный мониторинг изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства РФ для Ивановской области установлены следующие индексы изменения размера платы за коммунальные услуги (в среднем по региону): на период с 1 января по 30 июня 2018 года - 0%, с 1 июля по 31 декабря 2018 года - 3,8 %.

Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Ивановской области от величины указанного индекса: с 1 января по 30 июня 2018 года - 0%, с 1 июля по 31 декабря 2018 года - 2,2 %.

На первое полугодие 2018 года по Ивановской области предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен в размере 0%.

По результатам мониторинга в марте текущего года превышений предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги не выявлено, сообщили в Департаменте.