Клиентке вместе с пиццей доставили свидетельство о смерти

На днях во Владимире произошел инцидент, который вызвал в соцсетях противоречивую реакцию пользователей. Одна из местных жительниц заказала на дом пиццу. И каково же было ее удивление, когда ей вместе с товаром и чеком принесли… свидетельство о смерти.

В свидетельстве был записан некий житель Ивановской области, которого убили ударом ножа в сердце еще в 1998 году.

Узнав об этой истории, одни пользователи были возмущены, другие иронично подшучивали, третьи назвали это продуманным «черным пиаром» ресторана.

Корреспонденты владимирского портала «Pro Город» связались с управляющим того самого ресторана «Кухни Нью-Йоркской бабушки» и вот что услышали о том, как все было на самом деле:

«Конечно, это вопиющий случай. Дело в том, что одна из наших сотрудниц распечатывала личные документы на принтере и оставила этот листок рядом с остальными бумагами. Из-за большого количества заказов другой сотрудник не заметил документ и распечатал чек на нем. Получилась такая досадная ошибка. Теперь у нас все очень переживают, особенно та сотрудница, которая и распечатала документ».

Как бы там ни было, а о «Бабушкиной кухне» во Владимире сегодня говорят, в том числе и те, кто о ресторане раньше ничего не слышал.