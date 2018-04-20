Лента новостей

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Сборная Ивановской области завоевала «Кубок Победы - 2018»

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В Иванове разыскивается маньяк, напавший на первоклассницу

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В регионе возбуждено уголовное дело в отношении иеговистов

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Уроженец Ивановской области стал главным антимонопольщиком Ярославского региона

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Клиентке вместе с пиццей доставили свидетельство о смерти

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Кассы «ИГТСК» все-таки продолжат принимать платежи за электроэнергию

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Стартовал прием заявок на участие в 85-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край»

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Предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионе не превышались

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Сеть видеонаблюдения за лесами Ивановской области расширится

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Ивановские энергетики приступили к сезону массовых ремонтных работ

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В Ивановской области пенсионерка при покупке виртуальной валюты стала жертвой мошенников

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В ивановской медакадемии прошла олимпиада по хирургии

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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В Холуе будут возрождать древние традиции росписи лодок

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В регионе установлен абсолютный рекорд по показателю младенческой смертности

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Ивановские школьницы приняли участие в фестивале китайского языка в Москве

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Ивановец осужден за контрабанду запрещенных в России стероидов

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В регионе экс-директор МУПа подозревается в нецелевом расходовании двух млн рублей

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В дни подготовки и празднования 9 Мая движение в центре Иванова закроют

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За сутки на пожарах в регионе погибли два человека

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Летом в Плесе соберутся неформальные руководители

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В Ивановской области мотоциклист, удирая от сотрудников ДПС, попал в ДТП

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Дорожные работы в Иванове: планы на 20 апреля

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Ивановские «Ласточки» перевезли за месяц 40 тысяч пассажиров

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Названо количество «отличников» «Тотального диктанта» в Иванове

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Фанаты выступят против руководства ФК «Текстильщик»

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Пожар в Иванове на Меланжевом: видео очевидцев

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ПОСЛУШАЙТЕ! Ничего святого: кто и как наживается на кемеровской трагедии

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В Иванове пройдут соревнования по сбору мусора

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В Иванове мотоциклист упал, чтобы избежать столкновения с машиной

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Житель Ивановской области пытался дать взятку следователю за прекращение дела

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Расторгнут договор с подрядчиком, ремонтирующим Никольский мост

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В Ивановском районе состоялось заседание рабочей группы по борьбе с борщевиком

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Оркестр народных инструментов ивановского музучилища стал лауреатом межрегионального смотра-конкурса

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В регионе растет число жалоб на действия полицейских

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Состоялся Чемпионат Ивановской области по шахматам среди инвалидов по зрению

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На 10 суток арестован мопедист за езду в пьяном виде и без прав

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Проверки газового оборудования, жертва собственного соседа и одно блюдо на целую свадьбу

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Автохам за рулем маршрутки: новое видео

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Скандинавский циклон принесет в Ивановскую область сильный ветер и снег

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Кинешемка стала победителем Всероссийского конкурса библиотечных специалистов

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Ивановец стал серебряным призером Первенства ЦФО по боксу

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В Иванове пройдет областная краеведческая конференция

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В Китовской школе устроили сражения на мечах и стрельбу из лазерного оружия

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В Ивановской области всем желающим выдадут «Георгиевские ленточки»

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В Ивановской области выявлены сайты, предлагающие услуги проституток

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В Ивановской области пройдет донорская суббота

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Шуянка воткнула сожителю нож в сердце

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Ивановские судебные приставы выдворили 26 мигрантов

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Полузащитник «Текстильщика» дисквалифицирован на две игры