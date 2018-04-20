Уроженец Ивановской области стал главным антимонопольщиком Ярославского региона

Приказом ФАС России от 17 апреля 2018 года на должность руководителя Управления федеральной антимонопольной службы по Ярославской области с 19 апреля 2018 года назначен Иван Паутов.
Иван Геннадьевич Паутов родился 24 апреля 1973 года в Ивановской области. В антимонопольных органах - с 1995 года. Был специалистом 1 категории, ведущим специалистом, главным специалистом-экспертом, начальником отдела, заместителем руководителя, временно исполняющим обязанности руководителя. За время работы неоднократно отмечен благодарностями и грамотами, награжден медалью ФАС «За отличие в службе» III степени.