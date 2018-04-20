В Иванове разыскивается маньяк, напавший на первоклассницу

Среди ивановских родителей распространяется сообщение о том, что вчера, 19 апреля, на улице Дунаева областного центра была совершена попытка нападения на ребенка. Неизвестный мужчина сначала долго кружил вокруг школы. А затем в подъезде одного из домов напал на первоклассницу. Девочка громко закричала и, видимо, этим спугнула злоумышленника.

Сейчас напавшего на ребенка мужчину разыскивают правоохранители. Изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения. Распространяется ориентировка на подозреваемого.

По нашей информации, уже возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Приметы злоумышленника: на вид лет 40-43, худощавого телосложения, рост около 180 см. был одет в черную куртку, черные джинсы, на плече висела спортивная сумка.

Особые приметы: на лице кожные дефекты как после ветряной оспы, шрам на левой руке.